Про це повідомило Politico.
Видання стверджує, що чим більше чоловіків Кремль мобілізує, тим більше осіб спробує залишити країну. Вже багато росіян поїхали або мають такі наміри.
Масова втеча спричиняє проблеми для секторів, які знаходяться під загрозою серйозного збою. Це стосується важливих ланок для функціонування суспільства від заводів до інтернет-провайдерів. У Росії немає плану як з цим впоратися.
У серпні до Грузії в’їхало понад 260 тисяч росіян, коли торік було 45 тисяч. До Казахстану з моменту оголошення мобілізації в’їхали 200 тисяч осіб. Водночас масово бронюють квитки на авіарейси до Туреччини, ОАЕ тощо.
Втеча такої кількості людей та мобілізовані спровокують відсутність кваліфікованих робітників.
“Мобілізація відбувається випадково, і тому вона вдарить по економіці. Можливо, не в перший день, але економіка не може просто так працювати без цих чоловіків і людей, які втекли”, — сказав генерал-лейтенант у відставці Арто Рятю, колишній постійний секретар міністерства оборони Фінляндії.
За словами професора економіки, який спеціалізується на російській економіці в Університеті Турку, Карі Люхто, у РФ вже спостерігається величезний “витік мозків”. З початку російського вторгнення “країну залишили десятки тисяч технічних фахівців і уряд не має плану, як замінити цих людей”.
- Прикордонна служба та Міністерство надзвичайних ситуацій РФ, а також місцеві адміністрації розгорнули мобільні призовні пункти в Псковській області РФ на кордоні з Естонією, Латвією та Білоруссю.
- Оголошена президентом РФ Володимиром Путіним “часткова мобілізація” як відповідь на успіхи України в контрнаступі продемонструвала настільки низьку ефективність, що це публічно змушений був визнати навіть сам лідер держави.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російській владі не вдається заспокоїти громадян, які протестують проти часткової мобілізації, тому Кремль вирішив перекласти провину за “неправильну мобілізацію” на місцеву владу.