Втеча росіян з РФ спричинить величезні наслідки для робочих місць та як результат економіки. Президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію на 300 тисяч осіб, але з 21 вересня близько 360 тисяч людей вже вирушили до Грузії, Казахстану та інших країн.

Про це повідомило Politico.

Видання стверджує, що чим більше чоловіків Кремль мобілізує, тим більше осіб спробує залишити країну. Вже багато росіян поїхали або мають такі наміри.

Масова втеча спричиняє проблеми для секторів, які знаходяться під загрозою серйозного збою. Це стосується важливих ланок для функціонування суспільства від заводів до інтернет-провайдерів. У Росії немає плану як з цим впоратися.

У серпні до Грузії в’їхало понад 260 тисяч росіян, коли торік було 45 тисяч. До Казахстану з моменту оголошення мобілізації в’їхали 200 тисяч осіб. Водночас масово бронюють квитки на авіарейси до Туреччини, ОАЕ тощо.