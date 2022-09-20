Якщо в Росії оголосять загальну мобілізацію, це завдасть удару по режиму Володимира Путіна й означатиме, що так звана "спеціальна операція" не досягла жодного результату.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню Kyiv Post.

За його словами, оголошення загальної мобілізації завдасть значного удару по режиму Путіна, бо означатиме, що Росія не змогла виконати усі поставленні завдання, що так звана “спеціальна операція” Путіна не досягла результату і те, що триває реальна повномасштабна війна.

“Оголосити загальну мобілізацію – значить оголосити війну Україні та визнати те, що Росія є країною-агресоркою. На сьогодні ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у Російській Федерації. Зюганов й інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію. Знову ж таки, при цьому вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України”, – розповів Вадим Скібіцький.

Також він зазначив, що Росія розуміє, що для захоплення усієї території України, а це є основною метою Путіна, необхідно буде залучати додаткові ресурси. Оголошення загальної мобілізації буде вигідне Україні, тому що протестні настрої у Росії слабкі, проте молодь йти воювати не хоче.

Крім того, представник ГУР зауважив, що, за результатами проведеного аналізу російського соціуму, підтримують війну режиму Путіна переважно люди, яким за 50 років, котрі не підуть воювати. Він зауважив, що піде воювати молодь – 20-30 років. Саме тому оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже, наскільки російський народ готовий до продовження широкомасштабної війни проти України.

За словами Вадима Скібіцького, питання мобілізації обговорюється керівництвом Російської Федерації з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. За цей час, коли російська армія зазнала перших своїх втрат, особливо у Київській, Чернігівській областях і на півдні України, вони почали застосовувати різні підходи для того, щоб поповнювати свої ресурси й компенсувати втрати.

“Ресурс в Росії теж вичерпний. Ми намагатимемось завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом”, – підсумував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.