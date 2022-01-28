Рада суддів оголосила про конкурс на посаду Конституційного судді. Заяви прийматимуть з 29 січня по 28 лютого.

Про це повідомляє пресслужба РСУ.

Згідно з рішенням Ради суддів, для участі у конкурсі кандидат має до 28 лютого включно подати на електронну адресу (та особисто) заяву і документи, визначені частиною четвертою статті 12 Закону України “Про Конституційний Суд України”. Також у РСУ попередили, якщо пропозиція буде надіслана починаючи з 29 лютого – її розглядати не будуть.

Варто зазначити, що попередня спроба призначити нового Конституційного суддю була на ХVІІІ з’їзді суддів України 9-11 березня 2021 року. Проте тоді жодна з кандидатур не здобула необхідної кількості голосів. Пізніше, 26 листопада, на цю посаду Володимир Зеленський призначив Олександра Петришина та Оксану Грищук.