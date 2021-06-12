Про це поінформували в пресслужбі Української кіноакадемії.

Раніше “Атлантида” була національним претендентом на премію “Оскар” від України.

Світова прем’єра “Атлантиди” відбулася на Венеційському кінофестивалі в секції “Горизонти”. Тоді картина отримала історичну для України перемогу в зазначеній секції.

Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. За сюжетом окупований Донбас повернуто до складу України, але його території визнані непридатними для проживання. Сергій, солдат-ветеран, який страждає посттравматичним стресовим розладом, після припинення роботи заводу вирішує приєднатися до волонтерської групи, що проводить ексгумацію тіл жертв війни. Ця місія дозволяє йому впоратися зі своєю нездатністю адаптуватися до нової реальності.

Він знайомиться з Катею і, працюючи з нею, починає вірити, що можливе краще майбутнє. На тлі спустошення народжується нове кохання.

Усі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Виконавці: колишній розвідник, волонтер благодійного фонду “Повернись живим” Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк.

Фільмування тривало в Маріуполі та Києві.

За звання “Найкращого фільму” також змагалися стрічки: “Земля блакитна, ніби апельсин” (режисерка Ірина Цілик), “Погані дороги” (режисерка Наталка Ворожбит), “Толока” (режисер Михайло Іллєнко) і “Черкаси” (режисер Тимур Ященко).

Загалом фільм “Атлантида” був тріумфатором сьогоднішньої церемонії нагородження.

Стрічка зібрала 6 статуеток “Золота Дзиґа”: у номінаціях “Найкращий фільм”; “Найкраща режисерська робота” (Валентин Васянович), “Найкраща операторська робота” (Валентин Васянович), “Найкращий монтаж” (Валентин Васянович), “Найкраща робота художника-постановника” (Владлен Одуденко), “Найкращі візуальні ефекти” (Олексій Москаленко).

Режисерка Наталка Ворожбит отримала кінопремію в номінації “Відкриття року”.

Її стрічку “Погані дороги” відзначили в номінації “Найкращий сценарій”.

Нагороди отримали також актори фільму “Погані дороги”: Юрій Кулініч (найкраща чоловіча роль), Ігор Колтовський (найкраща чоловіча роль другого плану) та Оксана Вороніна (найкраща жіноча роль другого плану).

“Золоту Дзиґу” за найкращу жіночу роль отримала Марина Кошкіна (“Забуті”).

Серіал “Спіймати Кайдаша” отримав премію як найкращий ігровий серіал.

А стрічка “Земля блакитна, ніби апельсин” режисерки Ірини Цілик отримала “Золоту Дзиґу” в номінації “Найкращий документальний фільм”.

Переможцем кінопремії в номінації “Найкраща пісня” стала “Пола-ла-ла”, гурт Dakh Daughters (до мультфільму “Віктор_Робот”).

Найкращими короткометражними фільмами визнано: анімаційний фільм “Історія України за 5 хвилин” та ігровий фільм “Бульмастиф”.

Лауреатом “Премії глядацьких симпатій” став фільм “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке” (режисер Міша Костров).

Почесну премію “За внесок у розвиток українського кінематографа” отримав режисер Роман Балаян.

Загалом для участі цього року було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок. З них до довгого списку увійшла 81 кіноробота: 21 повнометражна ігрова, 21 короткометражна ігрова, 22 документальні, 1 повнометражна анімаційна, 6 короткометражних анімаційних та 10 серіалів.

Повний список переможців кінопремії “Золота Дзиґа”:

• “Найкращий фільм” – “Атлантида” (Валентин Васянович);

• “Найкраща режисерська робота” – Валентин Васянович (“Атлантида”);

• “Найкраща жіноча роль” – Марина Кошкіна (“Забуті”);

• “Найкраща чоловіча роль” – Юрій Кулініч (“Погані дороги”);

• “Найкращий документальний фільм” – “Земля блакитна, ніби апельсин”;

• “Найкращий сценарій” – Наталка Ворожбит (“Погані дороги”);

• “Найкращий ігровий серіал” – “Спіймати Кайдаша”;

• “Найкраща операторська робота” – Валентин Васянович (“Атлантида”);

• “Найкращий короткометражний анімаційний фільм” – “Історія України за 5 хвилин”;

• “Найкращий короткометражний ігровий фільм” – “Бульмастиф”;

• “Найкраща жіноча роль другого плану” – Оксана Вороніна (“Погані дороги”);

• “Найкраща чоловіча роль другого плану” – Ігор Колтовський (“Погані дороги”);

• “Премія глядацьких симпатій” – “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке”;

• “Найкращі візуальні ефекти” – Олексій Москаленко (“Атлантида”);

• “Найкраща музика” – Антон Байбаков (“Черкаси”);

• “Найкраща пісня” – “Пола-ла-ла”, гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова (“Віктор_Робот”). Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк;

• “Найкраща робота художника-постановника” – Владлен Одуденко (“Атлантида”);

• “Найкращий монтаж” – Валентин Васянович (“Атлантида”);

• “Найкращий грим” – Марія Петровська (“Безславні кріпаки”);

• “Найкращий дизайн костюмів” – Галина Отенко, Марія Керо (“Толока”);

• “Найкращий звук” – Ігор Барба, Борис Петер (“В. Сильвестров”);

• “Відкриття року” – Наталка Ворожбит;

• Почесна премія за внесок у розвиток українського кінематографа – режисер Роман Балаян.

ДОВІДКА. “Золота Дзиґа” – українська національна кінопремія, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу. Була заснована у 2017 році Українською кіноакадемією. Перше вручення відбулося 20 квітня 2017 року в Києві.

Відзнакою Національної кінопремії обрана Золота Дзиґа — символ стрімкості, невпинного розвитку та нескінченності.