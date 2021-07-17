Про це, зокрема, інформують агентство Associated Press та французький телеканал France 24. Список переможців опубліковано і на сайті фестивалю.

Церемонія оголошення переможців кінофестивалю відбулася в суботу, 17 липня.

Фільм “Титан” позиціонується як трилер та боді-горор (піджанр горору, жахи в якому, головним чином, пов’язані з відображенням знищення або дегенерації тіла).

У центрі сюжету фільму-призера – дівчина-серійна вбивця. У дитинстві вона потрапила в автомобільну аварію та отримала травму голови. Головній героїні вставили титанову пластину, і з віком вона почала помічати потяг до серійного вбивства та сексуальну пристрасть до автомобілів (у стрічці показані сцени сексу з авто).

Як інформує агентство Reuters, стрічка отримала полярні відгуки критиків: одні хвалили його за оригінальність, інші – сприйняли вкрай негативно. Попри це, фільм став переможцем фестивалю.

“Титан” – це не перша стрічка, яку Дюкорно представила на кінофестивалі в Каннах. Так, у 2016 році на фестивалі відбулася прем’єра її фільму жахів “Сире” про дівчину-вегетеріанку, яка вступає до ветеринарного навчального закладу й починає жадати їсти людську плоть.

Варто зазначити, що 37-річна Джулія Дюкорно стала лише другою в історії фестивалю жінкою, котра отримала найвищу нагороду в Каннах за свій фільм.

Раніше “Золоту пальмову гілку” отримала Джейн Кемпіон за драму “Піаніно” (в 1993 році).

Варто зазначити, що під час оголошення переможців у палаці Palais des Festivals у Каннах стався курйоз: голова журі, американський кінорежисер Спайк Лі випадково назвав фільм-переможець “Титан” на самому початку церемонії. Зазвичай же володаря “Золотої пальмової гілки” оголошують наприкінці церемонії.

On a frôlé la catastrophe et une annonce un peu prématurée de la Palme d’or 😱 #Cannes2021 pic.twitter.com/8uBfYl2orI — CANAL+ (@canalplus) July 17, 2021

Et la Palme d’Or du 74e Festival de Cannes est décernée à… Titane, réalisé par Julia Ducournau, première femme à décrocher le prix seule. #Cannes2021 pic.twitter.com/4abCiThxUR — CANAL+ (@canalplus) July 17, 2021

Що стосується інших нагород, то гран-прі Каннського кінофестивалю розділили:

• фінський режисер Юхо Куосманен за “Купе №6” (про подорож фінської студентки з російським шахтарем у вагоні потяга);

• та іранський режисер, лавреат “Оскара” Асгар Фархаді за стрічку “Герой” (про чоловіка, який опиняється у в’язниці через борги).

Кращим режисером визнаний Леос Каракс, творець мюзиклу-драми “Аннетт”. Цей фільм відкривав фестиваль у Каннах. У стрічці Маріон Котіяр грає оперну співачку, а Адам Драйвер — її чоловіка, стендап-коміка. Життя пари змінюється, коли у їхньої дочки виявляється незвичайний талант.

Нагороду за кращу чоловічу роль отримав Калеб Лендрі Джонс за роль у фільмі “Нітрам” австралійського режисера Джастіна Курзеля. Фільм розповідає про реальні події –масове вбивство в Порт-Артурі (Австралія), яке сталося в 1996 році.

Приз за найкращу жіночу роль отримала норвезька акторка Ренате Рейнсве за роль у фільмі Йоакіма Трієра “Найгірша людина на світі”. За сюжетом героїня фільму – 30-річна жінка, котра переживає життєву кризу. Вона розлучається зі своїм бойфрендом-письменником та починає нові відносини з хлопцем, якого зустріла на вечірці.

Нагородою за найкращий сценарій відзначено японську картину “Сядь за кермо моєї автівки” Рюсуке Хамаґуті. Сценарій написано за оповіддю Харукі Муракамі. Головний герой – театральний режисер-вдівець, якого запрошують поставити п’єсу на театральному фестивалі в Хіросімі. Між ним і його водійкою, мовчазною дівчиною в кепці, зав’язується роман.

Приз журі розділили дві картини: “Коліно Ахеда” ізраїльського режисера Надава Лапіда (про режисера, який бореться із цензурою) та “Пам’ять” тайця Апічатпонга Вірасетакула (про жінку, якій починає докучати невідомий звук; головну роль у цій стрічці зіграла Тільда Суїнтон).

Почесні “Золоті пальмові гілки” отримали: 81-річний італійський кінорежисер Марко Беллокйо та 58-річна американська акторка і режисерка Джоді Фостер.

Як відомо, цьогоріч Каннський кінофестиваль проходив з 6 по 17 липня.

Це перший повноцінний кінофестиваль у Каннах за більш ніж два роки. Так, через пандемію коронавірусу минулого року захід скасували, а в 2021 році фестиваль перенесли з травня на липень.