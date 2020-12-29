Подивитися церемонію онлайн можна на youtube-каналі “Коронації слова” – https://www.youtube.com/ watch?v=0wcoT8YGyRs

Ось імена авторів пісенної лірики, з якої постануть нові українські пісні:

Збірки творів

1 премія – “50 відтінків тепла” Богдан Щеглюк (Київська обл.), “Пісні з Донбасу” Антоніна Листопад (Київська обл./Краснодон)

2 премія – “Україна і родина – два крила” Любов Мишура (с. Бондарівка, Луганська обл.)

3 премія – “Пісні про невмируще” Віталій Старченко (Дніпро)

Дипломанти

“Обвінчала нас осінь” Ірина Романенко (Київ)

“Тримай мене” Світлана Мазуренко (Вінниця)

“Мої ранок і вечір мають ваше ім’я” Наталя Матюх (Харків)

“Що ти знаєш про море” Олександр Козинець (Київ)

“Між нами” Ігор Астапенко (Київ)

“Передосіння” Вікторія Швель (Переяслав-Хмельницький)

Окремі твори

1 премія – “Крила на виріст” Саня Малаш (с. Гоголів, Київська обл.)

2 премія – “Давай літати” Богдана Гайворонська (Ірпінь, Київська обл.)

3 премія – “А я прошу” Іван Гентош (Львів)

Дипломанти

“Медитативний вальс” Сергій Татчин (Вінниця)

“Розкажи мені щось про Крим” Ольга Мацо (Ужгород)

Спеціальні відзнаки у номінації “Пісенна лірика”

Спеціальна відзнака Тараса Демкури за кращий твір про Іоганна Пінзеля – “Ангел Йогана Пінзеля” Любов Ільницька (Київ).

Спецвідзнака за патріотичну пісню – “Ой, козацька доле…” Галина Кознюк-Лукашонок (с. Вовчківці, Івано-Франківська обл.), “Наша слава” Надія Тубальцева (Дніпро), “Вічно в серці” Олександр Мачула (Миколаїв), “Красиві люди у вишиванках” Юрій Старчевод (с. Святопетрівське, Київська обл.), “Сила Сірка з нами” Олександр Олефіренко (Лисичанськ).

Міжнародний вибір – “Ти для мене зірка” Юлія Пошивак (Пенсильванія, США), “Не треба інших” Ірина Купчинська (Лондон/Київ), “Київ-Мадрид” Галина Британ (Борислав, Львівська обл.).

Спеціальна відзнака від Ольги Сумської – “Роксолана” Ніна Шугніло (с. Уховець, Волинська обл.).

Спеціальна відзнака від Київського Палацу дітей та юнацтва – “Прапор” Василь Губарець (Київ), “Сумна казка” Наталя Лапіна (Черкаси), “Дзвінок останній” Інна Рубан-Оленіч (с. Гнідинці, Чернігівська обл.), “Колиска вогню” Наталія Дев’ятко (Дніпро).

Спеціальна відзнака за кращий гумористичний твір від Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка – “Славні хлопці Василі” Василь Губарець (Київ), “Циганка-осінь” Зоя Шкуратовська (Шишаки, Полтавська обл.), “Колискова коханому” Оксана Швидь (с. Понівка, Кіровоградська обл.).

Спеціальна відзнака від громадської діячки Алли Шлапак – “Працівникам освіти” Наталія Бєсєда (Кривий Ріг), “Моя столиця” Наталія Котович (Любомль, Волинська обл.), “Стежина до школи” Віталій Гупалюк (с. Франівка, Рівненська обл.).

Спецвідзнака “Як тебе не любити…” – “Вечірній Київ” Богдан Щеглюк (с. Крюківщина, Київська обл.), “Хрещатиком закоханим” Надія Семена (Київ).

Спеціальна відзнака за військову пісню – “Захиснику Вітчизни” і “На Стрітення” Микола Савчук (с. Віньківці, Хмельницька обл.), “Панні на візочку” Дмитро Іванишин (с. Партизанське, Дніпропетровська обл.), “Річниці Євромайдану присвячується…” Ірина Головай (Київ), “Коли закінчиться війна…” Ніна Третяк (Гребінка, Полтавська обл.).

Спеціальна відзнака Андрія Пермякова за кращі переклади зарубіжних хітів – “Жовтень і квітень” Юлія Вротна (Коцюбинське, Київська обл./Кам`янець-Подільський), “У сосновім бору” Григорій Гонтарчук (с. Святопетрівське, Київська обл.).

Спеціальна відзнака “Вибір композитора Руслани Лісової” – “Я знаю, що ти є” Ірина Євдокимова (Запоріжжя).

Спеціальна відзнака від Лесі Воронюк і ГО “Всесвітній день вишиванки” – “Вишиваний оберіг” Марія Баліцька (Тернопіль).