Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Зазначається, що це може свідчити про усвідомлення росіянами того, що війна не йде за їхнім планом. У разі, якщо РФ плануватиме застосовувати іншу тактику бойових дій, їй знадобиться більше часу.
На тлі цього розвідки припускають, що найближчим часом триватимуть бомбардування задля придушення українського спротиву.
“В результаті, цілком імовірно, що російські сили й надалі будуть розчаровані через свою нездатність швидко прорвати українську оборону”, — йдеться у повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 April 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/t16sCzr7mP
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 22, 2022
- Нагадаємо, Уряд Великої Британії розширив санкційний список щодо фізичних та юридичних осіб з РФ ще на 26 позицій.
- 16 квітня в Україну повернувся Спеціальний підрозділ збройних сил Великої Британії (спецзагін SAS). Британські військові навчають українських захисників користуватись протитанковими ракетними установками NLAW.
- Раніше уряд Сполученого Королівства запровадив нові санкції проти РФ та її окремих діячів, зокрема обмежувальні заходи стосуватимуться сімей російських олігархів.