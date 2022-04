Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що це може свідчити про усвідомлення росіянами того, що війна не йде за їхнім планом. У разі, якщо РФ плануватиме застосовувати іншу тактику бойових дій, їй знадобиться більше часу.

На тлі цього розвідки припускають, що найближчим часом триватимуть бомбардування задля придушення українського спротиву.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/tlniGPHrwc

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/t16sCzr7mP

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 22, 2022