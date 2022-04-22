На тлі невдалих спроб окупувати більшу частину України, зокрема Київ, у Росії оголосили про новий пріоритет "другої фази спецоперації", а саме про повну окупацію Донбасу та Півдня України. У розвідці Великої Британії назвали таке рішення Москви "визнанням поразки початкових планів".

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що це може свідчити про усвідомлення росіянами того, що війна не йде за їхнім планом. У разі, якщо РФ плануватиме застосовувати іншу тактику бойових дій, їй знадобиться більше часу.

На тлі цього розвідки припускають, що найближчим часом триватимуть бомбардування задля придушення українського спротиву.

“В результаті, цілком імовірно, що російські сили й надалі будуть розчаровані через свою нездатність швидко прорвати українську оборону”, — йдеться у повідомленні.