У розвідці Великої Британії наголосили, що оголошення часткової мобілізації в Росії - це значний політичний ризик для президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Сполученого Королівства.

Напередодні, 21 вересня, Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Згодом це підтвердив і міністр оборони РФ Сергій Шойгу наголосивши, що загалом планують мобілізувати 300 000 резервістів.

Проте, як зауважили британські розвідники, Росія, ймовірно, зіштовхнеться з матеріально-технічними та адміністративними проблемами під час мобілізації.

Зазначається, що Кремль намагатиметься зібрати нові формування для війни проти України, однак навряд чи вон будуть боєздатними у найближчі декілька місяців.

“Навіть ця часткова мобілізація, швидше за все, буде дуже непопулярна серед частини російського населення. Путін йде на значний політичний ризик у надії отримати таку необхідну бойову силу”, – зауважили у Великій Британії.

Розвідники додали, що цей крок – це фактично визнання того, що РФ вичерпала запас добровольців, які хотіли воювати проти України.