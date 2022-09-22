Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Сполученого Королівства.
Напередодні, 21 вересня, Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Згодом це підтвердив і міністр оборони РФ Сергій Шойгу наголосивши, що загалом планують мобілізувати 300 000 резервістів.
Проте, як зауважили британські розвідники, Росія, ймовірно, зіштовхнеться з матеріально-технічними та адміністративними проблемами під час мобілізації.
Зазначається, що Кремль намагатиметься зібрати нові формування для війни проти України, однак навряд чи вон будуть боєздатними у найближчі декілька місяців.
“Навіть ця часткова мобілізація, швидше за все, буде дуже непопулярна серед частини російського населення. Путін йде на значний політичний ризик у надії отримати таку необхідну бойову силу”, – зауважили у Великій Британії.
Розвідники додали, що цей крок – це фактично визнання того, що РФ вичерпала запас добровольців, які хотіли воювати проти України.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, оголошення часткової мобілізації в Росії – це свідчення того, що РФ зіштовхнулась з низкою проблем під час невдалого повномасштабного вторгнення в Україну.
- Більшість іноземних політиків та дипломатів, говорячи про указ щодо часткової мобілізації у РФ, заявили, що це свідчить про провал планів російського повномасштабного вторгнення в Україну.