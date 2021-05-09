Про це повідомляє The Guardian.
Як правило, після складання президентських повноважень дорослі члени родини Трампа мали б втратити охорону секретної служби. Однак він видав директиву, продовживши постпрезидентський захист для членів родини на шість місяць. Охорону отримали четверо синів та дочок Трампа і їх чоловіки/дружини.
Група Citizens for Ethics підрахувала, що на це витрачаються 140 тисяч доларів щомісяця. Це гроші американських платників податків. Це лише кошти на охоронців секретної служби. Окрім цього, є охорона для Трампа в Нью-Джерсі, Палм-Біч, Нью-Йорку та Брайаркліфф. Якщо додати ці витрати – сума буде значно більшою.
Тільки на транспортні витрати витратили понад 52 тисячі доларів. На готелі – понад 88,5 тисяч доларів.
Якщо діти Трампа витрачатимуть державні кошти з такою ж швидкістю, то витрати можуть зрости до мільйона доларів.
Аналітики підрахували, що за три роки президентства родина Трампа їздила кудись в 12 разів частіше, ніж родина Барака Обами за сім років.
Трамп – не перший президент США, який підписав подібну директиву. Так само робили Білл Клінтон, Барак Обама, Джордж Буш.
Про таку директиву Трампа в січні повідомило видання The Washington Post. За інформацією їх інсайдерів, директива також поширювалась на ексміністра фінансів Стівена Мнучина, ексголову адміністрації Марка Медоуза та ексрадника Трампа з питань національної безпеки Роберта О’Брайена.
Федеральний закон гарантує довічний захист Трампу та його дружині Меланії. Також захист отримає молодший син Трампа, поки не досягне 16-річного віку.
Як приклад, дочка Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер після роботи в Білому домі поїхали у 10-денну відпустку в Юту. На готель вони витратили 62,5 тисячі доларів. Після цього вони поїхали на місяць в Маямі, а в кінці лютого були три дні в гольф-клубі батька в Бедмінстері.
Син Трампа Ерік з дружиною Ларою більшу частина лютого були на віллі батька в Брайаркліффі. При цьому, вони кілька разів їздили в Нью-Йорк, Маямі, Палм-Біч. На поїздки вони витратили 12,7 тис. доларів.
Ще один син Трампа, Дональд-молодший, відпочивав на території штату Нью-Йорк. За це платники податків заплатили 13,3 тис. доларів.
Секретна служба досі не опублікувала звіт щодо вартості захисту дорослих дітей Трампа.
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