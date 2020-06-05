Covid-19 Україна

оновлено 05.06.2020 о 10:01

Всього:

25964(+553)

Хворіють:

13830(+553)

Вилікувались:

11372(+330)

Померло:

762(+15)

11:17 Під Радою протестувальники запалили фаєри та міліцейський автомобіль – відео
11:17 Охорона Ради намагалась не допустити нардепів від «Голосу» в сесійну залу з плакатами
10:35 На Дніпропетровщині банда поліцейських змушувала людей красти та продавати наркотики
10:08 Дистанція та безконтактна посадка: оприлюднено вимоги до польотів під час карантину
10:00 Сьогодні депутати заслухають звіт Авакова про роботу МВС: трансляція
08:05 У МОН заявили, що випускників не призиватимуть до армії через відтермінування вступної кампанії
07:31 В Україні пустять п’ять додаткових потягів на Трійцю
01:40 Apple заблокувала вкрадені під час протестів в США смартфони
01:19 У Мінфіні заявили, що Україна пройшла економічну кризу
01:04 Транш МВФ покриє дефіцит держбюджету — міністр фінансів
00:39 Міністр фінансів розповів про вимоги МВФ
00:12 Український військовий врізався в натовп протестувальників в США — фейк

04 червня

23:18 Рада церков хоче обговорити з Зеленським сімейну політику і сурогатне материнство
22:59 Американський блогер зіграв саундтрек до «Гаррі Поттеру» на пральній машині
22:38 Опубліковано невідоме оповідання Хемінгуея про ловлю великої риби
22:29 Мультсеріал про Багза Банні став найпопулярнішим шоу на HBO Max, обійшовши «Гру престолів»
21:02 Федина оскаржить указ Зеленського про структуру ДБР у Верховному суді
20:52 У «Борисполі» розповіли про нові правила роботи аеропорту
20:31 Київ незаконно скасував підсумкову атестацію випускників, — МОН
20:09 Supreme пожертвує $0,5 млн на боротьбу з расизмом та поліційним насильством
20:00 У Києві затримали прокурора під час отримання $100 тисяч: фото
19:46 Будівництво доріг: Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу
19:27 «Намагається розділити нас»: ексголова Пентагону розкритикував Трампа за реакцію на протести
19:22 У Кагарлику повністю скоротили відділення поліції
19:11 Зеленський в Хмельницькому постріляв з лука по «кабану»: відео
18:57 В Одесі 12-річний хлопець за кермом BMW, тікаючи від поліції, потрапив у ДТП
18:46 У Німеччині заявили, що мають докази причетності Росії до кібератаки на Бундестаг
18:34 Порошенко розповів послам балтійських і скандинавських країн про політичні переслідування
18:29 «Європейська солідарність» звернулася до ДБР та НАБУ через тиск Зеленського на голову «Укрексімбанку»
18:22 Зеленський запропонував скасувати візи для туристів з низки країн: список
Партнерський матеріал
17:52 Конференція Авторів PHP fwdays’20 | Special edition

Охорона Ради намагалась не допустити нардепів від «Голосу» в сесійну залу з плакатами

Охорона Верховної Ради намагалась не допустити народних депутатів від фракції “Голосу“ в сесійну залу зі згорнутими плакатами.

П’ятниця, 5 червня 2020, 11:17

Про це повідомив нардеп від фракції “Європейської солідарності“ Володимир Ар’єв.

“Охорона ВР намагалась не допустити депутатів Голоса в сесійну залу з плакатами. Щойно вийшли на допомогу депутати “ЄС“ і почався стрім, охоронці поступились“, – йдеться в повідомленні.

Инна Совсун

Ар’єв зазначив, що це відверте порушення будь-якого законодавства.

Зазначимо, що 5 червня по всій країні відбуваються акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акції відбулися під стінами Верховної Ради і Кабінету Міністрів.

  • До цього в залі Верховної Ради збирали підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Теги: Верховна Рада, Арсен Аваков, Верховна Рада, відставка, голос

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись