Охорона Ради намагалась не допустити нардепів від «Голосу» в сесійну залу з плакатами

Охорона Верховної Ради намагалась не допустити народних депутатів від фракції “Голосу“ в сесійну залу зі згорнутими плакатами.

Про це повідомив нардеп від фракції “Європейської солідарності“ Володимир Ар’єв.

“Охорона ВР намагалась не допустити депутатів Голоса в сесійну залу з плакатами. Щойно вийшли на допомогу депутати “ЄС“ і почався стрім, охоронці поступились“, – йдеться в повідомленні.

Ар’єв зазначив, що це відверте порушення будь-якого законодавства.

Зазначимо, що 5 червня по всій країні відбуваються акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акції відбулися під стінами Верховної Ради і Кабінету Міністрів.