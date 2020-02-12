Про це свідчить інформація в документі від Управління державної охорони, який опублікував народний депутат від фракції “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі.
Зокрема, згідно з документом, на відрядження військовослужбовців до Оману, які відповідно до закону мають постійно здійснювати державну охорону першої особи країни, було витрачено 59 499 гривень – на проїзд та 14 820,90 гривень – на добові.
“І поки всі продовжують галасувати, що цю поїздку Зеленський оплатив власним коштом, давайте не забувати, що він наразі президент. І будь-які його дії, поїздки чи забаганки найближчі роки будуть впливати на бюджет мільйонів українців”, — зазначив Гончаренко.
- Раніше ЗМІ опублікували фото, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
- Журналісти програми “Схеми” повідомляли, що Зеленський повернувся в Україну з відпочинку в Омані майже через добу після трагедії з літаком МАУ. Він прилетів чартерним рейсом 9 січня о 2:37 ночі. Літак приземлився в аеропорту “Київ” (Жуляни). За інформацією ЗМІ, чартер з Оману міг обійтися Зеленському в 86 тисяч доларів