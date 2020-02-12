Охорона президента Володимира Зеленського в Омані обійшлася державному бюджету України майже у 75 тисяч гривень.

Про це свідчить інформація в документі від Управління державної охорони, який опублікував народний депутат від фракції “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі.

Зокрема, згідно з документом, на відрядження військовослужбовців до Оману, які відповідно до закону мають постійно здійснювати державну охорону першої особи країни, було витрачено 59 499 гривень – на проїзд та 14 820,90 гривень – на добові.

“І поки всі продовжують галасувати, що цю поїздку Зеленський оплатив власним коштом, давайте не забувати, що він наразі президент. І будь-які його дії, поїздки чи забаганки найближчі роки будуть впливати на бюджет мільйонів українців”, — зазначив Гончаренко.