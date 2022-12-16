Про це начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила в етері телемарафону.
За її словами, наразі в Чорному морі залишається той самий ракетоносій, який було застосовано у п’ятницю, і котрий випустив щонайменше 5 ракет типу “Калібр”.
“Ми знаємо, що на ньому було спорядження 8 ракет. І, цілком імовірно, він ще готовий. Так само попереджаємо, що цілком імовірним є виведення інших ракетоносіїв у дуже короткий термін”, – сказала Гуменюк.
Крім того, вона нагадала про застосування ворогом дронів ударного типу, які росіяни також можуть направити для посилення ефекту попередньої атаки.
Вона також зазначила, що масований ракетний удар у п’ятницю розосередженими силами ворога намагався виснажити протиповітряну оборону України: “Була застосована і стратегічна авіація з різних напрямків, і було виведено в море на чергування ракетоносій, якого зранку не було”, – додала Гуменюк.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що, за попередніми даними, під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіяни випустили по території України 76 ракет. Із них 60 було збито силами ППО.
- 16 грудня, окупанти здійснили масовану ракетну атаку по всій Україні, відтак у повітряному просторі Києва було зафіксовано 40 ворожих ракет, 37 з яких знищено.