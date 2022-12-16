16 грудня, після російських обстрілів України у п’ятницю, у морі все ще залишається ракетоносій з ракетами "Калібр".

Про це начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила в етері телемарафону.

За її словами, наразі в Чорному морі залишається той самий ракетоносій, який було застосовано у п’ятницю, і котрий випустив щонайменше 5 ракет типу “Калібр”.

“Ми знаємо, що на ньому було спорядження 8 ракет. І, цілком імовірно, він ще готовий. Так само попереджаємо, що цілком імовірним є виведення інших ракетоносіїв у дуже короткий термін”, – сказала Гуменюк.

Крім того, вона нагадала про застосування ворогом дронів ударного типу, які росіяни також можуть направити для посилення ефекту попередньої атаки.

Вона також зазначила, що масований ракетний удар у п’ятницю розосередженими силами ворога намагався виснажити протиповітряну оборону України: “Була застосована і стратегічна авіація з різних напрямків, і було виведено в море на чергування ракетоносій, якого зранку не було”, – додала Гуменюк.