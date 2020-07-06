Про це повідомило Politico.

Відзначається, що деякі сенатори від Демократичної партії підписали лист Олександрії Окасіо-Кортес, що закликає зв’язати умови допомоги Ізраїлю з односторонньою анексією Західного берега Йордану.

Відзначається, що лист Окасіо-Кортес, частини якого раніше частково просочилися в пресу, був розкритикований Американо-ізраїльським комітетом з громадських зв’язків як шкідливий для інтересів США.

“Якщо уряд Ізраїлю продовжить сьогоднішню політику, ми будемо працювати над тим, щоб не визнавати анексовані території і намагатися встановити умови надання $ 3,8 мільярда військової допомоги Ізраїлю, щоб американські платники податків жодним чином не підтримували анексію. Ми прив’яжемо допомогу до дотримання прав людини і встановимо урізання коштів пропорційно розширенню фінансування ізраїльським урядом поселень (на Західному березі Йордану – ред.)”, – сказано в листі.

Крім того, в листі Окасіо-Кортес, який направлено до державного секретаря Майку Помпео, також говориться, що анексія шкодить майбутньому, в якому ізраїльтяни і палестинці можуть жити в повному дотриманні рівності, гідності і прав людини. Кортес вважає, що анексія прокладає шлях до встановлення в Ізраїлі апартеїду.

Водночас кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден не підтримує подібну політику по відношенню до встановлення умов для надання допомоги Ізраїлю.