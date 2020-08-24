Український співак Юрко Юрченко та представники гуртів "Бумбокс" та "Океан Ельзи" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті "Пісенна історія сучасної України" до Дня незалежності.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на коментарі представників гуртів.

Так продюсер телеканалу “Україна” Юлія Гриценко спитала, чи всіх виконавці, чиї пісні звучали в “попурі”давали дозволи на використання своїх пісень.

“А от мені цікаво, чи всіх виконавців, чиї пісні, що звучали в цьому “попурі”, питали, а чи хочуть вони, аби їх виконували і виконували саме ті колеги? І чи кликали їх самих взяти участь в цьому?” – написала вона.

Продюсер “Бумбоксу” Олексій Согомонов відповів: “Ні, звісно, ніхто не питав”.

“Колись “Квартал”, незважаючи на наш категоричну відмову, поставили “Рок-н-рол” в своє тв-шоу. Прикрившись законом про пародіях. Звернення до Ткаченко (він тоді керував Плюсами), звернення до юристів “Кварталу”, дискус в ФБ – нічого не дали. Люди просто вирішили і зробили. Правда, ми змогли перешкодити їм використовувати пісню в трейлері до фільму “Слуга Народу”. І така історія є не тільки у нас”, – пояснив Согомонов.

Представниця “Океану Ельзи” Вікторія Хоменко теж заявила, що ніхто не звертався за дозволом на використання пісні.

“Щодо питань використання пісні “Океану Ельзи” сьогодні зранку — ні, не давали дозвіл! Ба більше — навіть не звертались”, – написала вона.

Український співак, лідер гурту “Юркеш” Юрко Юрченко теж зазначив, що ніхто не питав дозволу на використання його пісні у попуррі до Дня Незалежності.