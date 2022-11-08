1 листопада Національна дитяча спеціалізована лікарня ОХМАТДИТ запустила новий Центр неонатального скринінгу. Його мета — ефективна рання діагностика рідкісних захворювань у дітей з перших днів життя.

Новий центр було створено на базі великого 16-го корпусу лікарні площею понад 600 м2. Запуск здійснено в рамках програми Президента України за підтримки МОЗ та благодійної участі української fintech-компанії bill_line.

Що таке неонатальний скринінг?

Це комплексне обстеження новонароджених для виявлення спадкових та вроджених захворювань. Забір крові проводять у перші два дні життя немовляти та передають на дослідження до Центру неонатального скринінгу. Більшість рідкісних хвороб мають бути виявлені протягом перших 10 днів життя, адже це забезпечує ефективне і швидке лікування. Завдяки обладнанню нового центру це стало можливим.

“У ЄС рання діагностика орфанних захворювань проводиться за 1-3 дні, а в Україні ця процедура могла розтягуватися на 2-3 тижні. За останній рік ми провели величезну роботу заради того, аби не втрачати цей час, адже він буквально врятує сотні життів. Ми дуже вдячні пану президенту та пану міністру за просування та активну підтримку цього проєкту. Також хотілося б відзначити наших меценатів, які в непростих умовах зіграли ключову роль у запуску Центру неонатального скринінгу”, – прокоментувала Наталя Ольхович, завідувачка лабораторії медичної генетики ОХМАТДИТ та керівниця робочої групи МОЗ з питання впровадження програми неонатального скринінгу.

Що саме змінює новий центр?

Наразі в Україні усі новонароджені безоплатно перевіряються на 4 спадкові хвороби: гіпотиреоз, фенілкетонурія, адреногенітальний синдром, муковісцидоз.

Відтепер діагностику розширять до 21 орфанного захворювання, серед яких спінальна м’язова атрофія, галактоземія, фенілкетонурія та ін.

Важливо : якщо раніше таке сучасне тестування могли провести лише у приватних лікарнях за досить високими комерційними тарифами, то тепер воно доступне всім молодим батькам.

В рамках державної програми було придбано обладнання для чотирьох регіональних та експертного центрів неонатального скринінгу. А завдяки меценатській підтримці компанії bill_line було проведено капітальний ремонт корпусу, в якому буде розміщений Центр неонатального скринінгу НДСЛ Охматдит.

“bill_line вже два роки співпрацює з клінікою Охматдит в рамках низки благодійних ініціатив, які допомагають лікарям рятувати сотні життів. Цього разу ми допомагали реалізувати амбіційну державну програму, мета якої – наблизити діагностику орфанних захворювань до загальноєвропейських стандартів. Ми пишаємося тим, що змогли долучитися до такої ініціативи, яка є особливо цінною в умовах війни”, – розповіли у компанії bill_line.