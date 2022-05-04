Мешканці окремих населених пунктів Луганщини, яка знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів, всупереч закликам місцевої влади відмовляються евакуюватись до більш безпечних регіонів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, під час сьогоднішньої евакуації з Лисичанська та Сєвєродонецька, виїхати погодилось лише 29 осіб – 24 лисичанина та 5 сєвєродончан.

“Близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато. Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищах розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери”, – написав Гайдай.

Він додав, що в Луганській області залишається близько 50 тисяч мирних мешканців. Зокрема у Сєвєродонецьку ще проживають 10% містян. Як зауважив Сергій Гайдай, постійні обстріли та відсутність комунікацій, напевне, не лякають деяких луганчан.

Однак, наголосив глава Луганської ОВА, зовсім протилежна ситуація у Рубіжному та Попасній. Охочих виїхати з цих населених пунктів – сотні, але через постійні обстріли евакуювати звідти людей неможливо.