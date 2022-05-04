Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, під час сьогоднішньої евакуації з Лисичанська та Сєвєродонецька, виїхати погодилось лише 29 осіб – 24 лисичанина та 5 сєвєродончан.

“Близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато. Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищах розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери”, – написав Гайдай.

Він додав, що в Луганській області залишається близько 50 тисяч мирних мешканців. Зокрема у Сєвєродонецьку ще проживають 10% містян. Як зауважив Сергій Гайдай, постійні обстріли та відсутність комунікацій, напевне, не лякають деяких луганчан.

Однак, наголосив глава Луганської ОВА, зовсім протилежна ситуація у Рубіжному та Попасній. Охочих виїхати з цих населених пунктів – сотні, але через постійні обстріли евакуювати звідти людей неможливо.