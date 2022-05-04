Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, під час сьогоднішньої евакуації з Лисичанська та Сєвєродонецька, виїхати погодилось лише 29 осіб – 24 лисичанина та 5 сєвєродончан.
“Близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато. Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищах розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери”, – написав Гайдай.
Він додав, що в Луганській області залишається близько 50 тисяч мирних мешканців. Зокрема у Сєвєродонецьку ще проживають 10% містян. Як зауважив Сергій Гайдай, постійні обстріли та відсутність комунікацій, напевне, не лякають деяких луганчан.
Однак, наголосив глава Луганської ОВА, зовсім протилежна ситуація у Рубіжному та Попасній. Охочих виїхати з цих населених пунктів – сотні, але через постійні обстріли евакуювати звідти людей неможливо.
- Нагадаємо, протягом 3 травня російські загарбники 34 рази обстріляли населені пункти Луганської області, унаслідок чого загинули мирні мешканці регіону.
- Також повідомлялось, що з Луганської області загарбники вивезли або знищили понад 100 тисяч тонн зерна. В регіоні не можуть провести посівну через інтенсивні бойові дії.