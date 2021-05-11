Охорона Медведчука не пускає в його будинок СБУ та слідчих, – ЗМІ

Контррозвідка Служби безпеки України намагалася і намагається досі провести обшуки в будинку нардепа від “Опозиційної платформи - За життя” й кума Путіна Віктора Медведчука. На заваді стала охорони впливового політика.

Про це повідомляє видання ZN.UA.

За попередніми даними, охорона Медведчука викликала адвокатів і намагається переконати представників СБУ, у тому, що його немає вдома.

Однак, спецслужба володіє даними про те, що Медведчук перебуває саме в цьому помешканні. Видання повідомляє, що обшук не єдина мета правоохоронці намагаються потрапити до вказаної будівлі та зустрітися з Медведчуком. Очевидно, слідчі намагаються вручити йому повідомлення про підозру.

#Букви звернулися за коментарем в СБУ щодо того, чи змогли контррозвідники та слідчі увійти в помешкання Медведчука. Відповідь очікуємо.