Про це повідомило видання “Великий Київ”.

Інцидент стався тоді, коли глава держави в оточенні працівників УДО йшов до своєї машини.

Представники ЗМІ вимагали від Президента певних пояснень, зокрема, чому їх не допустили на пресконференцію.

Охоронці Зеленського почали відштовхувати журналістів, через що сталася тиснява. Внаслідок штовханини на землю впала журналістка телеканалу “Прямий” Ганна Дзьоба. Судячи з усього, дівчина зазнала травми руки.

Пізніше журналістка прокоментувала інцидент в етері телеканалу “Прямий”.

Ось прохід. Чотири балки. Впродовж нього стояли УДОшники, які попросили журналістів відійти. Десь приблизно метр від них стояли ми. Стояли впродовж цієї лінії. А от за нашою спиною стояла автівка легкова, в яку потім, як я розумію, сів Володимир Зеленський. Сказати стовідсотково, чи був це Володимир Зеленський, на жаль, не можу, з урахуванням того, що коли він проходив, без попередження УДОшники почали блокувати журналістів. І так вийшло, що в моєму випадку мені просто було йти нікуди. І мене представники УДО зіштовхнули на капот автівки, після чого з капота автівки мене повалили на землю, і колеги вже відтягували мене з-під ніг. Ось так завершилася пресконференція Володимира Зеленського, – повідомила Дзьоба.