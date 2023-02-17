Про це повідомляє The Guardian.
За даними видання, 58-річний Девід Баллантайн Сміт, родом із Пейслі в Шотландії, збирав секретні документи та передавав їх владі РФ, водночас працюючи у британському посольстві в Берліні.
Його спіймали під час таємної операції у 2021 році. У листопаді минулого року Сміт визнав себе винним у восьми злочинах відповідно до закону про державну таємницю, включаючи одне звинувачення, пов’язане з передачею інформації генерал-майору Сергію Чухрову, російському військовому аташе в Берліні.
За даними видання DW, з 2019 року працівники посольства були стурбовані психічним здоров’ям Сміта. У 2021 році – після повідомлення колеги, який переживав, що Сміт може накласти на себе руки, було організовано зустріч для розв’язання проблеми.
Чоловік був одружений з громадянкою України, він розповідав, що його дружині не подобалося жити в Німеччині, і вона повернулася на батьківщину.
“Підсудний багато говорив про Україну й обговорював поїздки туди. Він висловлював ворожі погляди щодо уряду Німеччини”, – йдеться у повідомленні.
- В країнах Європи активно діє російська шпигунська мережа, яка зараз зосередилась на нейтралізації шляхів постачання західної зброї в Україну.
- В Австрії викрито шпигуна з Росії, який передавав Москві засекречені дані. Інформація, зокрема, стосувалася війни в Україні.
- У жовтні 2022 року у Норвегії звинуватили у шпигунстві російського розвідника Михайла Мікушина, який вдавав з себе співробітника Арктичного університету Тромсе бразильця Жосе Ассіса Джіаммаріа.