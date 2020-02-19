Підвищення температури поверхні моря і окислення вод може знищити майже всі існуючі місця проживання коралових рифів до 2100 року.

Про це пише Phys.Org.

Вчені прогнозують, що від 70 до 90 % коралових рифів зникнуть протягом наступних 20 років в результаті зміни клімату і забруднення. Деякі екологи намагаються це уповільнити, пересаджуючи живі корали, вирощені в лабораторії, на вмираючі рифи.

Але згідно з новим дослідженням, представленим на конференції з науки про океан-2020, до 2100 року залишиться лише кілька місць придатних для проживання коралів.

Результати роботи в черговий раз акцентують увагу на руйнівних впливах зміни клімату Землі на морську флору і фауну. Хоча забруднення являє численні загрози для морських мешканців, в новому дослідженні зазначається, що корали піддаються найбільшому ризику через зміни в навколишньому середовищі, викликаними викидами.

“Спроби очистити пляжі – це добре, а боротьба з забрудненням – це фантастика. Ми повинні продовжувати ці зусилля. Але, врешті-решт, боротьба зі зміною клімату – це дійсно те, за що ми повинні виступати, щоб захистити корали”, – зазначив біогеограф з Гавайського університету в Маноа Рене Сетер.

Коралові рифи по всій земній кулі стикаються з невизначеним майбутнім, так як температура океану продовжує рости. Теплі води навантажують корали, змушуючи їх вивільняти симбіотичні водорості, які живуть в них. Це робить зазвичай яскраво забарвлені групи коралів білими. Вибілені корали не мертві, але вони схильні до вищого ризику смерті, і ці явища знебарвлення стають все більш поширеними в умовах зміни клімату.

У новому дослідженні вчені намітили, які області океану будуть підходити для можливого відновлення коралів в найближчі десятиліття. Вони також моделювали умови навколишнього середовища океану, такі як температура поверхні, енергія хвиль, кислотність води, забруднення навколишнього середовища і надмірний вилов риби в районах, де в даний час існують корали. Щоб врахувати забруднення і надмірний вилов риби, дослідники враховували щільність населення і використання земного покриву.

Вони виявили, що більшість частин океану, де сьогодні існують коралові рифи, не будуть придатними середовищами існування для коралів вже до 2045 року. Кілька місць, які, як очікується, будуть життєздатними до 2100 року, включають тільки невеликі ділянки Нижньої Каліфорнії і Червоного моря. Проте вони не є ідеальними місцями для коралових рифів через їх близькості до річок.