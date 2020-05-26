Окупаційні російські війська на Донбасі і їх терористи приведені в повну бойову готовність.

Про це повідомилил у Міністерстві оборони.

“З 20 травня за “розпорядженням” ватажків квазіоб’єднань з’єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК знаходяться в повній бойовій готовності. Підрозділи інших військових формувань супротивника переведені на посилений режим несення служби”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією української розвідки, особовий склад так званих “армійських корпусів” терористів був повністю викликаний з відпусток. При цьому також були посилені передові підрозділи окупаційних військ, серед яких артилерійські підрозділи.

Також повідомляється, що резерви окупантів виведені на полігони, отримують додаткове пальне та боєкомплект.

Крім того, військкомати на окупованих територіях проводять оповіщення приписного складу з приводу прибуття в пункти збору, а в частинах окупаційних військ були розгорнуті пункти прийому особового складу.

У суботу, 23 травня, на Донбасі кулею снайпера був поранений український військовослужбовець.