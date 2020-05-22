Сьогодні збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого був поранений один український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Ворог застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” поблизу Богданівки окупанти тричі обстрілювали позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Біля населеного пункту Верхньоторецьке противник двічі відкривав вогонь із застосуванням 120 мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню (з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, а також задіяли БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17).

Українські захисники біля Чермалика, Водяного та Пісків були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. Втрати противника уточнюються”, – розповіли в штабі.

Згідно з повідомленням, випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.