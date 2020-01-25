Сьогодні російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранення отримав один український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі операції Об’єднаних сил.

“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.

Також була зафіксована робота ворожих снайперських пар.

Шість обстрілів по позиціях українських воїнів відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

• двічі неподалік Павлополя – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

• поруч із Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

• неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

• поблизу Березового – зі снайперської гвинтівки і стрілецької зброї;

• в районі населеного пункту Верхньоторецьке – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл був зафіксований у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: неподалік Катеринівки з великокаліберного кулемета.

“Сьогодні, 25 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – уточнили в штабі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти сьогодні обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу лінії зіткнення. Зокрема, в районі населеного пункту Березове, яке знаходиться в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, була зафіксована робота снайперської пари.

Внаслідок прицільного вогню окупанти поранили одного військовослужбовця Об’єднаних сил. Захиснику оперативно надали невідкладну медичну допомогу та доставили до медичного закладу.