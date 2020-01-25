Про це поінформували в прес-центрі операції Об’єднаних сил.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.
Також була зафіксована робота ворожих снайперських пар.
Шість обстрілів по позиціях українських воїнів відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
• двічі неподалік Павлополя – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
• поруч із Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
• неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
• поблизу Березового – зі снайперської гвинтівки і стрілецької зброї;
• в районі населеного пункту Верхньоторецьке – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Один ворожий обстріл був зафіксований у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: неподалік Катеринівки з великокаліберного кулемета.
“Сьогодні, 25 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – уточнили в штабі.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти сьогодні обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу лінії зіткнення. Зокрема, в районі населеного пункту Березове, яке знаходиться в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, була зафіксована робота снайперської пари.
Внаслідок прицільного вогню окупанти поранили одного військовослужбовця Об’єднаних сил. Захиснику оперативно надали невідкладну медичну допомогу та доставили до медичного закладу.
- Раніше повідомлялося, що бойовики терористичних “ЛНР” та “ДНР” навмисно ведуть вогонь по українських військовослужбовцях з житлового сектора.