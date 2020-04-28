Бойовики приховано здійснюють підготовку до провокації загострення ситуації на Донбасі в період травневих свят.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що бойовики активізували обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил на Авдіївському, Курахівському, Попаснянському та Новоайдарському напрямках. При цьому окупанти збільшили інтенсивність застосування заборонених артилерійських систем і мінометів, а також гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.

За даними розвідки, в такий спосіб, противник намагається відволікати увагу від тих напрямків, на яких приховано здійснюється підготовка до провокування загострення ситуації у період проведення травневих свят.