Російсько-окупаційні війська сьогодні обстріляли з міномета житлові будинки населеного пункту Золоте-4 (Луганська область).

Про це поінформували в прес-службі Національної поліції.

“Сьогодні зранку з боку м. Золоте-5 (територія, тимчасово підконтрольна незаконним збройним формуванням “ЛНР”) бойовики з міномета калібром 82 мм обстріляли м. Золоте-4 Попаснянського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено шифер, димохід та два віконних скла у двох будинках місцевих мешканок по вул. ІІ Вільна”, – сказано в повідомленні.

Інформації про жертви і постраждалих не надходило.

На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції і вибухотехніки ГУ Нацполіції. Даний факт зареєстровано.

Варто зазначити, що згідно з підсумковим комюніке зустрічі лідерів “нормандського формату” в Парижі (України, Франції, Німеччини, РФ), “сторони віддані повній та всеохопній імплементації режиму припинення вогню, підкріпленого реалізацією всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню до кінця 2019 року”.

ДОВІДКА. Золоте – місто в Попаснянському районі Луганської області. До складу міста входять кілька населених пунктів, які називають за номерами поштових скриньок: Золоте-1 (квартал “Сонячний”), Золоте-2 ( “Карбоніт”), Золоте-3 (“Стахановець”), Золоте-4, Золоте-5 (“Михайлівка”).