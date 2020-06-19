Російсько-окупаційні війська на Донбасі відкрили вогонь по житлових будинках Авдіївки (Донецька область).

Про це сьогодні поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Обстріл стався напередодні ввечері. Ворог застосував міномети калібру 82 і 120 мм. Наслідки обстрілу зафіксували представники української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

“Вчора, 18 червня, у вечірній час з напрямків непідконтрольних урядові України селищ Яковлівка та Мінеральне Донецької області найманці здійснили обстріл по житлових будинках Авдіївки. Ворог застосував міномети калібру 82 та 120 мм. Прибувши на місце обстрілу спостережна група української сторони СЦКК провела фотофіксацію та з’ясувала, що від розриву міни калібру 120 мм було зруйновано господарську будівлю, а також пошкоджений фасад та дах двох житлових будинків. Дві інші міни розірвалися на присадибній ділянці”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті обстрілу мирні жителі не постраждали.

У штабі наголосили, що подібні обстріли населених пунктів ставлять під загрозу життя і здоров’я цивільного населення, а також порушують всі норми міжнародного гуманітарного права.

“Такі дії окупантів свідчать про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту”, – сказано в повідомленні.