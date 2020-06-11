Сьогодні російсько-окупаційні війська скинули з безпілотника гранату над позиціями Об'єднаних сил. У результаті був поранений український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Інцидент стався поблизу населеного пункту Павлопіль (Донецька область).

“Сьогодні, 11 червня, російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Павлопіль. Противник з безпілотного літального апарату скинув гранату (ймовірно ВОГ-17) над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав поранення”, – сказано в повідомленні.

Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому була надана медична допомога.

У штабі наголосили, що подібні дії ворога не залишилися безкарними.

“Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються”, – повідомили в штабі.