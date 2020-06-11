Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
Інцидент стався поблизу населеного пункту Павлопіль (Донецька область).
“Сьогодні, 11 червня, російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Павлопіль. Противник з безпілотного літального апарату скинув гранату (ймовірно ВОГ-17) над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав поранення”, – сказано в повідомленні.
Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому була надана медична допомога.
У штабі наголосили, що подібні дії ворога не залишилися безкарними.
“Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються”, – повідомили в штабі.
- Протягом минулої доби, 10 червня, бойовики 14 разів обстріляли українські позиції, внаслідок чого поранено двох військовослужбовців. Ще одного українського військового було поранено сьогодні зранку.