Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Противник стріляв із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Більшість порушень була зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, де ворог 13 разів обстріляв підрозділи Об’єднаних сил. Обстріли зафіксовані біля Новомихайлівки, Павлополя, Широкиного, Новоселівки-2, Мар’їнки, Авдіївки, Новотроїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” стріляли поблизу Оріхового та Новозванівки.

“Внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення”, – повідомили у штабі.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників. По позиціях в районі Оріхового російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Павлополя – з мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.