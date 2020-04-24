Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Противник стріляв із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Більшість порушень була зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, де ворог 13 разів обстріляв підрозділи Об’єднаних сил. Обстріли зафіксовані біля Новомихайлівки, Павлополя, Широкиного, Новоселівки-2, Мар’їнки, Авдіївки, Новотроїцького.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” стріляли поблизу Оріхового та Новозванівки.
“Внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення”, – повідомили у штабі.
З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників. По позиціях в районі Оріхового російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Павлополя – з мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
- Российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли украинских военных в Новомихайловке (Донецкая область), в результате чего ранения получили двое бойцов.