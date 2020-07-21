Російські окупанти здійснили наругу над тілом українського військового медика, який загинув на Донбасі в районі населеного пункту Зайцеве.

Про це повідомило національне агентство “Укрінформ”.

Уточнюється, що окупанти поглумилися над тілом медика, тіло якого було раніше передано українській стороні.

В агентстві стверджують, що мають фотографії, які підтверджують наругою.

“Зняті знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що на них не можна дивитися і, тим більше, публікувати”, – сказано в матеріалі.

Стверджується, що тіло українського медика, яке повернули бойовики, було розпороте від шиї до таза і після цього грубо зшито назад. Крім того, тіло не зберігали в морзі, а тому воно вкрилося великими трупними плямами.