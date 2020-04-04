Російсько-окупаційні війська сьогодні обстріляли селище Верхньоторецьке (Донецька область), яке знаходиться неподалік від лінії розмежування. В результаті була поранена місцева мешканка.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Обстріл стався сьогодні близько 17:00. Зі станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли житловий сектор селища Верхньоторецьке, який “значно віддалений від позицій Об’єднаних сил”.

У результаті розриву гранати отримала осколкове поранення в ногу місцева жителька, яка в цей час перебувала на присадибній ділянці свого будинку.

Жінку оперативно доставили в лікарню міста Торецьк. Їй надано кваліфіковану медичну допомогу.

На місці події працюють представники правоохоронних органів, української сторони СЦКК і цивільно-військового співробітництва ОС.

“Такими діями збройні формування РФ вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я мирних місцевих мешканців та знову підтвердили злочинну суть встановленого на захоплених територіях окупаційного режиму”, – наголошується в повідомленні штабу.