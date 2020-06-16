Російсько-окупаційні війська обстріляли житлові квартали на околицях Авдіївки (Донецька область) і поранили мирну жительку.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Обстріл стався напередодні ввечері, 15 червня. Збройні формування РФ вели вогонь з напрямку населеного пункту Яковлівка.

“Мінно-вибухову травму та осколкове поранення поперекового відділу спини місцева мешканка отримала на подвір’ї власного домогосподарства близько 21:00”, – йдеться в повідомленні.

Жінку доставили в реанімаційне відділення Авдіївської центральної міської лікарні. Їй було надано медичну допомогу. Стан здоров’я потерпілої задовільний.

У результаті обстрілу окупантів було пошкоджено прибудинкову територію – шиферну огорожу домогосподарства.

Відзначається, що відстань і напрямок обстрілу вказують на причетність російських окупаційних військ до цього злочину.

“Загарбники в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне та байдуже ставлення до життя і здоров’я мирних мешканців Донбасу”, – наголошується в повідомленні.