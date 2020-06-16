Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.
Обстріл стався напередодні ввечері, 15 червня. Збройні формування РФ вели вогонь з напрямку населеного пункту Яковлівка.
“Мінно-вибухову травму та осколкове поранення поперекового відділу спини місцева мешканка отримала на подвір’ї власного домогосподарства близько 21:00”, – йдеться в повідомленні.
Жінку доставили в реанімаційне відділення Авдіївської центральної міської лікарні. Їй було надано медичну допомогу. Стан здоров’я потерпілої задовільний.
У результаті обстрілу окупантів було пошкоджено прибудинкову територію – шиферну огорожу домогосподарства.
Відзначається, що відстань і напрямок обстрілу вказують на причетність російських окупаційних військ до цього злочину.
“Загарбники в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне та байдуже ставлення до життя і здоров’я мирних мешканців Донбасу”, – наголошується в повідомленні.
- Бойовики на Донбасі протягом минулої доби 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє воїнів Об’єднаних сил отримали поранення, а ще один – бойове травмування.