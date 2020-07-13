Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

“Сьогодні, 13 липня, окупаційна адміністрація Росії відновила пропуск через свій блокпост в дорожньому коридорі Донецьк – Маріуполь. Станом на 12:00 на даному напрямку через КПВВ “Новотроїцьке” сторону тимчасово окупованій території України прикордонники оформили близько 100 чоловік і 7 транспортних засобів . З боку ТОТУ на в’їзд на контрольовану територію прибули 38 чоловік і 8 автомобілів”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в обід, 13 липня, через КПВВ “Станиця Луганська” перейшло 229 людей на тимчасово окуповану територію і 481 чоловік на підконтрольну територію.

У той же час повідомляється, що контрольно-пропускний пункт “Мар’їнка” залишається заблокованим окупантами.

В ДПСУ нагадують, що всі громадяни України, які прибувають з тимчасово окупованої території, повинні проходити двотижневу самоізоляцію. Звільняються від самоізоляції громадяни, які перетинають лінію розмежування для того, щоб здати зовнішнє незалежне оцінювання.