Російсько-окупаційні війська сьогодні вранці атакували українські позиції на Донбасі, намагаючись просунутися через лінію розмежування. Наразі йде бій.

Про це поінформували в прес-центрі операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (Луганська область, – ред.)”, – йдеться в повідомленні.

Окупанти ведуть обстріли по українським захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У штабі уточнили, що під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування.

“Станом на зараз триває бій. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати”, – сказано в повідомленні.

У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил “дають адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації”, окупантам “наноситься вогневе ураження з метою придушення їхньої збройної активності”.

Втрати противника уточнюються.

18.02.2020 р.

Прямий ефір « Доброго ранку, Попасна…» Опубліковано Мариною Устенко Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook радник голови Луганської ОДА Віталій Шведов, інтенсивний бій йде приблизно з 5:00 ранку.

“Десь з 5:00 ранку йде інтенсивний бій, район Золотого (шахта Родіна), Оріхово та Новотошківки. Обстріли чути і в Лисичанську. Накривають квадрати, так як у 2015 році, калібр 120 і вище. Кулі долітають до Золотого, в Новотошківці попадання у житловий масив, зруйновано житло. Ось таке розведення і режим тиші, і для ЗСУ миротворча команда “наблюдать, не отвечать” – написав Шведов.