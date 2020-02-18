Про це поінформували в прес-центрі операції Об’єднаних сил.
“Сьогодні зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (Луганська область, – ред.)”, – йдеться в повідомленні.
Окупанти ведуть обстріли по українським захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У штабі уточнили, що під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування.
“Станом на зараз триває бій. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати”, – сказано в повідомленні.
У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил “дають адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації”, окупантам “наноситься вогневе ураження з метою придушення їхньої збройної активності”.
Втрати противника уточнюються.
18.02.2020 р.
Прямий ефір « Доброго ранку, Попасна…»
Опубліковано Мариною Устенко Понеділок, 17 лютого 2020 р.
Як повідомив на своїй сторінці в Facebook радник голови Луганської ОДА Віталій Шведов, інтенсивний бій йде приблизно з 5:00 ранку.
“Десь з 5:00 ранку йде інтенсивний бій, район Золотого (шахта Родіна), Оріхово та Новотошківки. Обстріли чути і в Лисичанську. Накривають квадрати, так як у 2015 році, калібр 120 і вище. Кулі долітають до Золотого, в Новотошківці попадання у житловий масив, зруйновано житло. Ось таке розведення і режим тиші, і для ЗСУ миротворча команда “наблюдать, не отвечать” – написав Шведов.
- Упродовж останніх двох місяців на Донбасі попри домовленості про припинення вогню було зафіксовано майже 400 обстрілів.
- Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки запропонував ідею секторального розведення сил на Донбасі.