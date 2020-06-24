Про це повідомило видання “Новости Донбасса”.

Уточнюється, що парад терористів був присвячений 75-річчю капітуляції Німеччини у Другій світовій війні. Як і в Росії, адміністрація окупантів на Донбасі перенесла святкування з 9 травня на 24 червня через епідемію коронавірусу.

На параді були присутні глядачі. Не дивлячись на те, що кількість нових підтверджених випадків зараження коронавірусом на тимчасово окупованих територіях Донбасу продовжує зростати, більшість людей не дотримувалися дистанції і не одягали захисні маски.

Також на параді були присутні ветерани Другої світової війни, багато з яких теж були без масок.

Терористи провели військову техніку (ракетні установки, артилерію і танки) і бойовиків своїх незаконних збройних формувань по центральній вулиці Донецька. Також по окупованому місту пройшла техніка часів Другої світової війни.

Відзначається, що багато зразків озброєння, які перебували в центрі окупованого міста, тим самим порушили Мінські домовленості, оскільки знаходилися дуже близько до лінії розмежування.

На параді були присутні ватажки терористів, деякі з яких одяглися в форму Червоної армії часів Другої світової війни. Зокрема, начальник служби охорони Дениса Пушиліна Денис Володимирович одягнув форму НКВС.