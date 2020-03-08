Це сталося в суботу, 7 березня, повідомляє видання “Крим.Реалії”.

Час у дорозі становить дві години, а вартість проїзду від Керчі до Анапи – 439 російських рублів.

У розкладі компанії-перевізника – по два рейси з окупованого Криму на Кубань і стільки ж у зворотному напрямку (щодня з понеділка по четвер), по три – в п’ятницю і вихідні дні.

Як повідомляє російське агентство “Інтерфакс”, перевезеннями займається “Південна приміська пасажирська компанія” (“дочка” російської компанії “Гранд Сервіс Експрес”).

Фото: ТАСС

Як повідомляє російське агентство “ТАСС”, до цього єдиною альтернативою для поїздки між окупованою Керчю і Анапою було автомобільне сполучення. Перевезення здійснюватимуться “на рейкових автобусах”.

Варто відзначити, що 23 грудня 2019 року відбувся запуск залізничного сполучення між РФ і тимчасово окупованим Кримом (по Керченському мосту). Представництво президента України в Криму засудило дії російської сторони, а також візит президента РФ Володимира Путіна на півострів, який відбувся без узгодження.

Фото: ТАСС

  • ООН виступила на підтримку України в питанні відкриття залізничного сполучення між Росією і незаконно анексованим Кримом.
  • Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні засудило відкриття прямого залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом.