Окупанти запустили з міста Керч в анексованому Криму в російську Анапу в Краснодарському краї "регулярне приміське залізничне сполучення".

Це сталося в суботу, 7 березня, повідомляє видання “Крим.Реалії”.

Час у дорозі становить дві години, а вартість проїзду від Керчі до Анапи – 439 російських рублів.

У розкладі компанії-перевізника – по два рейси з окупованого Криму на Кубань і стільки ж у зворотному напрямку (щодня з понеділка по четвер), по три – в п’ятницю і вихідні дні.

Як повідомляє російське агентство “Інтерфакс”, перевезеннями займається “Південна приміська пасажирська компанія” (“дочка” російської компанії “Гранд Сервіс Експрес”).

Як повідомляє російське агентство “ТАСС”, до цього єдиною альтернативою для поїздки між окупованою Керчю і Анапою було автомобільне сполучення. Перевезення здійснюватимуться “на рейкових автобусах”.

Варто відзначити, що 23 грудня 2019 року відбувся запуск залізничного сполучення між РФ і тимчасово окупованим Кримом (по Керченському мосту). Представництво президента України в Криму засудило дії російської сторони, а також візит президента РФ Володимира Путіна на півострів, який відбувся без узгодження.