Сьогодні на Донбасі російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Одразу після опівночі російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляли наші позиції поблизу села Тарамчук на Донеччині, а зранку – поблизу села Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”. На жаль, внаслідок обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що злочинні дії російських найманців не залишилися безкарними: з наявних вогневих засобів українські воїни дали жорстку відповідь. Втрати противника уточнюються.

За даними штабу, на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 ситуація залишається стабільною, режим “тиша” дотримується.

Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. У районі проведення операції здійснюються необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції.