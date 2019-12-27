Так званий голова комітету з народної дипломатії і міжнаціональних відносин тимчасово окупованого Росією Криму Юрій Гемпель заявив, що Україні слід "почати діалог про авіасполучення" між Києвом і Сімферополем.

Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

“Сьогодні треба перейти від жорсткої риторики до діалогу, партнерських відносин. Я думаю, що літаки повинні літати в будь-якому випадку з Києва до Сімферополя, з Сімферополя до Києва, також і в інші міста і столиці країн СНД. Я думаю, це піде на користь перш за все самим українським політикам”, – заявив Гемпель.

На його думку, Україна, Росія і Казахстан “мають загальну історію, культуру і героїчне минуле”.

“Не треба про це забувати. Я впевнений, переважна більшість громадян України – це наші брати, ні політика, ні якісь інші методи не можуть розірвати наш зв’язок”, – сказав Гемпель.