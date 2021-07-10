Про це повідомляється на Facebook-сторінці заповідника.

Озеро виявили нещодавно при обльоті місць, де торік вирували масштабні пожежі, на раніше недослідженій ділянці. Колись воно було “ставком біля поліського села”.

Проте з часом рівень води впав, і форма озера стала більш правильною.

Працівники заповідника назвали водойму “оком Полісся”.

“Територія заповідника така велика, що досі на ній є недосліджені ділянки. Нещодавно, під час обльоту минулорічних згарищ, науковці виявили озеро майже ідеальної форми. Колись це був ставок поблизу поліського села. Штучна водойма мала форму неправильної трапеції, куди входили й виходили канали. Після відселення людей водні об’єкти не зникли, а, як стверджують співробітники заповідника, перейшли в інший стан рівноваги. Коли зняли регуляцію, рівень води впав, і форма водного дзеркала стала більш правильною. Чим не око Полісся?” – зазначається в повідомленні.

ДОВІДКА. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник – природоохоронна територія в Україні. Розташований у межах Іванківського та Поліського районів Київської області у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Утворений указом президента України від 26 квітня 2016 року.

Флора заповідника налічує 1256 видів судинних рослин, 120 видів лишайників та 20 видів мохів. Із Європейського червоного списку тут зростає п’ять видів рослин. Також виявлено 46 видів флори, занесених до Червоної книги України.

На території заповідника зафіксовано понад 300 видів хребетних тварин, з яких 75 видів занесені до Червоної книги України.