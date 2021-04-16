Росія попросить десятьох американських дипломатів залишити країну у відповідь на введення санкцій та такі ж дії американського уряду стосовно висилки десятьох російських дипломатів "за злонамірену діяльність Москви".

Про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.

За словами російського міністра, висилка десятьох американських дипломатів з РФ – відповідь на висилку десятьох російських дипломатів з території США.

“Десять дипломатів були включені в список, який нам передали, з проханням, щоб вони виїхали з США. Ми відповімо на це дзеркально. Запропонуємо теж десятьом дипломатам США в РФ покинути нашу країну”, – сказав Лавров.

Крім висилки 10 американських дипломатів, Лавров додав, що Москва внесе вісьмох представників уряду США до списку санкцій і припинить діяльність в Росії американських фондів і неурядових організацій, які, на думку Кремля, втручаються у внутрішні справи країни.

Санкції РФ введено проти:

генерального прокурора США Мерріка Гарланда;

директора Федерального бюро в’язниць Майкла Карвахаля;

міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса;

радника президента з внутрішньої політики Сюзан Райс;

директора ФБР Крістофера Рея;

директора Національної розвідки США Евріл Хейнс;

колишнього радника президента з національної безпеки Джона Болтона;

ексдиректора ЦРУ Роберта Вулсі.

На сайті МЗС Росії вказано, що санкції проти восьми американських чиновників введено у відповідь на американські санкції від 2 березня 2021 року. Чиновників назвали причетними до “реалізації антиросійського курсу”.

Окрім цього, Росія розглядає й інші “болючі міри”, спрямовані на діяльність американського бізнесу в Росії.

15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації.

Під дію санкцій потрапили:

32 юридичні та фізичні особи, які здійснювали спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року, а також інші акти дезінформації та втручання;

10 російських дипломатів, яких США висилають з Вашингтону;

6 російських технологічних компаній, які, за даними США, підтримують російські спецслужби;

8 фізичних та юридичних осіб через окупацію Криму.

Фінансовим установам США з 14 червня заборонена пряма купівля боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацдобробуту РФ. Відтак, США можуть впливати на внутрішній борг Росії, у разі необхідності.