Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв.

Він пояснив, що на час ліквідації наслідків прориву труби, в столиці буде перекрито дорогу по вул. Антоновича.

Пантелєєв зазначив, що дорожні служби організовують альтернативний проїзд.

“Ця ділянка дороги буде перекрита. Буде опрацьовано маршрут в’їзду транспорту загального користування та приватного транспорту. План об’їзду буде розміщено в ЗМІ”, – заявив Пантелєєв.

Чиновники з “Київтеплоенерго” додали, що на аварійній ділянці дороги буде повністю знято асфальт.

“Тут буде асфальт знято, буде порито весь грунт – щоб не було порожнин. Метрів 200-300 покриття. Буде знята вся дорога і там, де вода затікала до “Ашану”, – сказав головний інженер “Київтеплоенерго” Юрій Паливода.

Відносно того, скільки асфальту знімуть, Пантелєєв пояснив, що “буде знято стільки, скільки буде необхідно для ліквідації пошкодження”.

“В залежності від того, який обсяг робіт треба буде виконувати і яку довжину труби треба буде міняти”, – сказав він.