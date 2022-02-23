Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про запровадження надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

Про це Олексій Данілов заявив під час брифінгу.

За словами секретаря РНБО, на сьогоднішньому засіданні було обговорено питання запровадження надзвичайного стану у державі. Ця тема викликала жваве обговорення, проте рішення було ухвалено згідно з українським законодавством, зауважив Данілов.

Він додав, що тепер рішення про надзвичайний повинна затвердити Верховна Рада України протягом 48 годин. Данілов наголосив, що сьогодні буде доповідати у Верховній Раді щодо цього питання.

Що стосується самого указу, то надзвичайний стан буде запроваджено по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей.

“В залежності від території, в залежності від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, виписаних в українському законодавстві щодо режиму надзвичайного стану, обласні комісії будуть приймати ті чи інші рішення”, – пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що надзвичайний стан передбачає, зокрема, посилення охорони громадського порядку та об’єктів життєдіяльності населення, обмеження руху транспорту, огляд транспорту, перевірка документів у фізичних осіб.

Данілов наголосив, що введення надзвичайного стану потрібне задля збереження спокою в Україні.