Про це Олексій Данілов заявив під час брифінгу.
За словами секретаря РНБО, на сьогоднішньому засіданні було обговорено питання запровадження надзвичайного стану у державі. Ця тема викликала жваве обговорення, проте рішення було ухвалено згідно з українським законодавством, зауважив Данілов.
Він додав, що тепер рішення про надзвичайний повинна затвердити Верховна Рада України протягом 48 годин. Данілов наголосив, що сьогодні буде доповідати у Верховній Раді щодо цього питання.
Що стосується самого указу, то надзвичайний стан буде запроваджено по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей.
“В залежності від території, в залежності від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, виписаних в українському законодавстві щодо режиму надзвичайного стану, обласні комісії будуть приймати ті чи інші рішення”, – пояснив Данілов.
Секретар РНБО додав, що надзвичайний стан передбачає, зокрема, посилення охорони громадського порядку та об’єктів життєдіяльності населення, обмеження руху транспорту, огляд транспорту, перевірка документів у фізичних осіб.
Данілов наголосив, що введення надзвичайного стану потрібне задля збереження спокою в Україні.
- Нагадаємо, після визнання Росією так званих “Л/ДНР” Олексій Данілов повідомив, що РНБО переходить до режиму робити 24/7.