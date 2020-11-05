Про це повідомляє телеканал CNN.
Всього оброблено 127 019 бюлетенів.
Остаточний результат округу склав приблизно 83% для Байдена і 16% для Трампа.
Тим часом округ Фултон, найбільш густонаселений округ Джорджії, все ще підраховує голоси. За даними останнього перевірки, 17 000 голосів у цьому окрузі ще не підраховані.
Чому важливий цей штат: в Джорджії на карту поставлено 16 голосів виборників.
Зараз Джо Байден лідирує в гонці за президентство з 253 голосами виборників. У президента Трампа 213 голосів виборників. Кожному кандидату необхідно по 270 голосів виборників, щоб стати президентом.
- Кандидат в президенти від демократів Джо Байден очолює президентську гонку з 253 голосами виборників. У президента Трампа 213 голосів виборників.