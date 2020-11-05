Округ Декальб, штат Джорджія, великий оплот демократів недалеко від Атланти, завершив підрахунок бюлетенів.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Всього оброблено 127 019 бюлетенів.

Остаточний результат округу склав приблизно 83% для Байдена і 16% для Трампа.

Тим часом округ Фултон, найбільш густонаселений округ Джорджії, все ще підраховує голоси. За даними останнього перевірки, 17 000 голосів у цьому окрузі ще не підраховані.

Чому важливий цей штат: в Джорджії на карту поставлено 16 голосів виборників.

Зараз Джо Байден лідирує в гонці за президентство з 253 голосами виборників. У президента Трампа 213 голосів виборників. Кожному кандидату необхідно по 270 голосів виборників, щоб стати президентом.