Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив заяву про проведення судового засідання онлайн за допомогою платформи Zoom, без присутності сторін.

Про це сказано в ухвалі Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 3 квітня.

Повідомляється, що позивач звернувся до суду 2 квітня з заявою про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в зв’язку із застосуванням заходів щодо запобігання розповсюдженню на території України вірусу COVID-19.

Суд задовольнив заяву ТОВ “Трансформ Енерджі”, керуючись змінами, внесеними новим Антікоронавіруснім законом.

Для участі в онлайн-суді всім учасникам процесу досить мати комп’ютер або смартфон з доступом в Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал і відеозображення, встановити додаток і мати ідентифікатор бесіди.

Час судового засідання в Zoom обмежений 40 хвилинами.