Про це сказано в ухвалі Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 3 квітня.
Повідомляється, що позивач звернувся до суду 2 квітня з заявою про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в зв’язку із застосуванням заходів щодо запобігання розповсюдженню на території України вірусу COVID-19.
Суд задовольнив заяву ТОВ “Трансформ Енерджі”, керуючись змінами, внесеними новим Антікоронавіруснім законом.
Для участі в онлайн-суді всім учасникам процесу досить мати комп’ютер або смартфон з доступом в Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал і відеозображення, встановити додаток і мати ідентифікатор бесіди.
Час судового засідання в Zoom обмежений 40 хвилинами.
-
Нагадаємо, Zoom заявляє, що підтримує наскрізне шифрування для своїх повідомлень. Але нове дослідження The Intercept показує, що це не зовсім так.
- У позові проти популярної онлайн платформи для відеодзвінків Zoom Video Communications стверджується, що компанія незаконно ділиться з Facebook персональними даними своїх користувачів.