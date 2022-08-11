Про це він повідомив у Facebook.
Разом зі своїм однодумцем Євгенієм Миронюком, який є засновником агенції маркетингових комунікацій BrainTank найближчим часом спільно реалізують цікавий продукт, який, як переконаний Ющенко, окрім того, що дуже корисний так ще й “окрилить наших Героїв на передовій, підніме моральний дух та вселить надію, що перемога буде виключно за нами”.
“Це всіма улюблений мед, який був зібраний на пасіках землі Великих Українців. Шевченківський мед зібраний в Моринцях, Бандерівський – в рідному селі Степана Андрійовича – Старому Угринові”, – написав Ющенко.
За словами третього президента, перша партія меду, а це приблизно 25000 стіків, буде передана нашим захисникам найближчим часом.
Ющенко також закликав українців запропонувати свої варіанти прізвищ “Великих Українців” для наступної серії.
- Третій президент України Віктор Ющенко розповів, що за своєї каденції він намагався надати Україні проукраїнський і європейський курс – а опоненти чинили цьому опір.
- Раніше другий, третій та п’ятий президенти України звернулись до лідерів країн світу, держав-членів Євросоюзу, США та Канади, Китаю, Туреччини, а також до ООН із закликом допомогти врятувати життя цивільних та військових українців, які були оточені російськими військами на заводі “Азовсталь”.
- Стало відомо, що волонтери громадської організації “Справа Громад” і Фонд Порошенка назбирали кошти на техніку для ЗСУ в межах проєкту “Я купив ЗСУ броньовик”. Сьогодні п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко урочисто відправив партію італійських бронемашин MLS Shield та іншу техніку на передову.