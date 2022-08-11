Третій президент України Віктор Ющенко має намір постачати мед для українських армійців на передові позиції.

Про це він повідомив у Facebook.

Разом зі своїм однодумцем Євгенієм Миронюком, який є засновником агенції маркетингових комунікацій BrainTank найближчим часом спільно реалізують цікавий продукт, який, як переконаний Ющенко, окрім того, що дуже корисний так ще й “окрилить наших Героїв на передовій, підніме моральний дух та вселить надію, що перемога буде виключно за нами”.

“Це всіма улюблений мед, який був зібраний на пасіках землі Великих Українців. Шевченківський мед зібраний в Моринцях, Бандерівський – в рідному селі Степана Андрійовича – Старому Угринові”, – написав Ющенко.

За словами третього президента, перша партія меду, а це приблизно 25000 стіків, буде передана нашим захисникам найближчим часом.

Ющенко також закликав українців запропонувати свої варіанти прізвищ “Великих Українців” для наступної серії.