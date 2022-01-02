Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Українська диригентка Оксана Линів розповіла, що була здивована, отримавши пропозицію від оперного театру Teatro Comunale у Болоньї. Починаючи з 22 січня, протягом наступних трьох років жінка обійматиме посаду керівниці.

Коли я отримала листа від Teatro Comunale, я не уявляла, що буду першою диригенткою італійського оперного театру. Для мене велика честь і щастя бути частиною цього історичного поворотного моменту”, – зазначила вона.

У липні вона стала першою диригенткою, яка відкрила німецький оперний фестиваль у Байройті за його 145-річну історію. Вона диригувала “Летючим голландцем” Ріхарда Вагнера перед захопленою аудиторією, серед якої була колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Народилася Линів у Бродах, на західній Україні, в сім’ї музикантів. Своїм першим оркестром Оксана диригувала у віці 16 років, а потім пішла на навчання до музичної школи імені Лисенка у Львові.

Вона сказала, що в той час музиканткам було важко влаштуватися, оскільки більшість диригентів і викладачів були чоловіками.

Живого прикладу жінки, у якої ми могли б навчитися чи отримати поради, не було. Але зараз це менша боротьба – в оркестрах сьогодні ви бачите набагато більше жінок. Зараз умови значно кращі, оскільки суспільство більше думає про рівні права – тому молодим диригенткам не варто стримуватися, вони повинні хапатися за можливості і йти до цього”, – додала Линів.

Линів сказала, що Італія є “дуже важливим місцем для мистецтва та опери” і що “важливо, що ця зміна відбувається зараз”.

Її першою оперною постановкою стане “Андреа Шеньє” Умберто Джордано. Також вона диригуватиме музикою деяких зі своїх улюблених композиторів, зокрема Вагнера, Чайковського, Брукнера, Ріхарда Штрауса та українського композитора Бориса Лятошинського.

Линів наголосила, що однією з її цілей під час перебування на посаді буде зацікавити оперою більше молоді.

ДОВІДКА. Болонський Teatro Comunale відкрив свої двері в 1763 році виконанням опери Крістофа Віллібальда Глюка Il trionfo di Clelia (Тріумф Клоелії), приймав Вагнера, а також деяких із найбільших композиторів Італії, включаючи Верді, Россіні та Белліні.