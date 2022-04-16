Про це йдеться у відеозверненні Оксани Марченко.

За словами дружини Медведчука, родини британських військових повинні звернутися до прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з вимогою “повпливати на українську владу”.

“Ви повинні домогтись звільнення своїх рідних шляхом їх обміну на затриманого київською владою українського опозиційного політика, мого чоловіка Віктора Медведчука”, – заявила Марченко.

Варто зауважити, що Ейден Еслін, про якого у своєму зверненні говорить Марченко, справді в  полоні росіян. Відповідні фото та відео з допитом Есліна поширили у російських ЗМІ, повідомив у Twitter друг Есліна.

Відомо, що Ейден Еслін з 2018 року воює за Україну на Донбасі, де приєднався до морських піхотинців.