Про це йдеться у відеозверненні Оксани Марченко.

За словами дружини Медведчука, родини британських військових повинні звернутися до прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з вимогою “повпливати на українську владу”.

“Ви повинні домогтись звільнення своїх рідних шляхом їх обміну на затриманого київською владою українського опозиційного політика, мого чоловіка Віктора Медведчука”, – заявила Марченко.

Варто зауважити, що Ейден Еслін, про якого у своєму зверненні говорить Марченко, справді в полоні росіян. Відповідні фото та відео з допитом Есліна поширили у російських ЗМІ, повідомив у Twitter друг Есліна.

There is a video here too, no translation as of yet though. Poor guy, at least there is evidence of him being alive and not seriously injured, so anything beyond this point is war crimes 🙁 https://t.co/7y21D7Iafj

— Kyle Anderson (@Ghost3h) April 14, 2022