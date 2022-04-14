Про це повідомляють #Букви.
У відеозверненні до Зеленського Оксана Марченко заявила, що її чоловік не збирався втікати за межі України. Вона додала, що Медведчук завжди підтримував “мир та діалог”, а затримання свого чоловіка Службою безпеки України назвала незаконним.
“Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують із політичних мотивів. Його життя має бути в безпеці”, — наголосила Марченко.
Для запису другого відеозвернення, до президента Туреччини Ердогана, Оксана Марченко трохи змінила образ, одягнувши на голову хустину.
Вона поскаржилась Ердогану, що Віктора Медведчука нібито затримали “за наказом Зеленського” та незаконно утримують у невідомому місці. Марченко додала, що з її чоловіка “зробили заручника”.
“Раніше мого чоловіка намагались засудити на політичному процесі. Мій чоловік ніяких законів не порушував. Усе те, що відбувалось, повністю суперечить правовим основам української держави та нормам міжнародного права. Утримання мого чоловіка я вважаю тероризмом”, – сказала Марченко.
Окрім цього телеведуча зауважила, що президент Туреччини є “другом” України та Росії і поскаржилась, що у “її родину прийшов чорний день”.
Вона додала, що боїться за життя свого чоловіка, а Ердогана назвала “великим авторитетом” і закликала його використати свій вплив та допомогти звільнити Медведчука.
- Нагадаємо, Служба безпеки України успішно провела спецоперацію щодо затримання нардепа від “ОПЗЖ”, відомого як “кума Путіна” Віктора Медведчука.
- Опісля глава СБУ Іван Баканов розповів, що Медведчук планував перетнути кордон України, де на нього чекали співробітники ФСБ. Російська спецслужба організувала цю операцію спільно з криміналітетом України. Втечу готували через Придністров’я.
- Раніше повідомлялось, що правоохоронці заарештували активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є Оксана Марченко, дружина нардепа-втікача Віктора Медведчука. Кошти можуть використати для потреб Збройних сил України та відбудови зруйнованої інфраструктури.