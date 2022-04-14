Телеведуча Оксана Марченко зреагувала на затримання свого чоловіка Віктора Медведчука. Вона записала одразу два відеозвернення з вимогою відпустити Медведчука, окремо звернувшись до президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляють #Букви.

У відеозверненні до Зеленського Оксана Марченко заявила, що її чоловік не збирався втікати за межі України. Вона додала, що Медведчук завжди підтримував “мир та діалог”, а затримання свого чоловіка Службою безпеки України назвала незаконним.

“Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують із політичних мотивів. Його життя має бути в безпеці”, — наголосила Марченко.

Для запису другого відеозвернення, до президента Туреччини Ердогана, Оксана Марченко трохи змінила образ, одягнувши на голову хустину.

Вона поскаржилась Ердогану, що Віктора Медведчука нібито затримали “за наказом Зеленського” та незаконно утримують у невідомому місці. Марченко додала, що з її чоловіка “зробили заручника”.

“Раніше мого чоловіка намагались засудити на політичному процесі. Мій чоловік ніяких законів не порушував. Усе те, що відбувалось, повністю суперечить правовим основам української держави та нормам міжнародного права. Утримання мого чоловіка я вважаю тероризмом”, – сказала Марченко.

Окрім цього телеведуча зауважила, що президент Туреччини є “другом” України та Росії і поскаржилась, що у “її родину прийшов чорний день”.

Вона додала, що боїться за життя свого чоловіка, а Ердогана назвала “великим авторитетом” і закликала його використати свій вплив та допомогти звільнити Медведчука.