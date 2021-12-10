Про це повідомила пресслужба Інституту масової інформації (ІМІ).

Премію виконавча директорка ІМІ отримала від Міністерства закордонних справ Нідерландів за видатні та інноваційні досягнення у боротьбі за права людини в Україні.

Пресслужба привітала Оксану Романюк з нагородою та заявила, що вона справді гідна цієї нагороди.