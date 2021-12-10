Про це повідомила пресслужба Інституту масової інформації (ІМІ).
Премію виконавча директорка ІМІ отримала від Міністерства закордонних справ Нідерландів за видатні та інноваційні досягнення у боротьбі за права людини в Україні.
Пресслужба привітала Оксану Романюк з нагородою та заявила, що вона справді гідна цієї нагороди.
- Нагадаємо, Оксана Романюк висловила обурення щодо кримінального провадження стосовно головного редактора “Цензор.Нет” Юрія Бутусова та зауважила: це точно не функція ДБР чи Міністерства оборони.