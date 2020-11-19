Оксфордська COVID-вакцина викликає імунну відповідь у літніх людей

Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.

Про це повідомляє журнал The Lancet.

Вчені дослідили результати вакцинування 560 добровольців. Ранній результат досліджень їх задовольнив.

У найближчі три тижні науковці планують оприлюднити більш глобальні результати завершального етапу досліджень, які покажуть ефективність вакцини.

Наразі оксфордські науковці отримали дані з більш ранньої стадії, яка перевіряє безпеку вакцини та реакцію організму на неї. Відомо, що вакцина претендує на звання найперспективнішої, адже її не потрібно зберігати при дуже холодній температурі.

Уряд Великобританії замовив більше оксфордської вакцини, виробленої компанією AstraZeneca, ніж будь-якої іншої. Так, передбачається закупівля 100 мільйонів доз цієї вакцини, а також 40 мільйонів доз вакцин Pfizer-BioNTech та 5 мільйонів доз вакцини Moderna.

Захопливий результат

Професор Ендрю Поллард, керівник дослідження з Оксфордського університету, заявив, що він “в захваті від результатів” раннього етапу досліджень. Вакцина демонструє сильну імунну відповідь у пацієнтів старше 70 років.

До Різдва вчені планують опублікувати дані щодо того, чи захищає вакцина від коронавірусу.

Професор також додав, що не відчуває конкуренції серед виробників вакцини, адже всі вони працюють задля досягнення однієї мети.

Завдання розробки вакцини проти коронавірусу полягає в тому, щоб допомогти організму у боротьбі з вірусом, незалежно від того, скільки років пацієнту.

Захист груп ризику

Наступним етапом досліджень буде перевірка того, чи означає імунна відповідь організму те, що вакцина сприяє повному захисту від коронавірусу.

Через два тижні після другої дози понад 99% учасників мали реакції нейтралізуючих антитіл. Сюди входили люди різного віку.

“Сильні реакції антитіл і Т-клітин, які спостерігаються у людей похилого віку в нашому дослідженні, обнадіюють. Ми сподіваємось, що це означає, що наша вакцина допоможе захистити деяких найбільш вразливих людей у ​​суспільстві, але потрібні подальші дослідження”, – сказав доктор Рамазамі.

Відомо, що літні люди рідше відчували побічні ефекти вакцини. До того ж побічні ефекти були легкими та суттєво не впливали на організм людей.

Добровольців, які брали участь у дослідженні, розподіляли по групах і давали одну-дві дози вакцини. Реакцію їх імунної системи оцінювали в день, коли вони отримали укол, потім через один, два та чотири тижні після прийому обох доз.

Оксфордська вакцина виготовлена ​​з ослабленої версії вірусу застуди (відомого як аденовірус) від шимпанзе. Вірус був модифікованим, тому він не може мутувати та розвиватися в організмі людини.

Робота над вакциною розпочалася у січні. Вже через три місяці розробники розпочали тестування на добровольцях.

Наприкінці серпня розпочався третій етап клінічних досліджень, який повинен довести ефективність та безпечність вакцини. На основі цих даних приймається рішення про затвердження вакцини та видається дозвіл на масове використання.

Оксфордська вакцина є легшою у виробництві, ніж Pfizer та Moderna. Вчені планують створити декілька мільйонів доз для країн, що розвиваються.

Очікується, що вакцина стане доступною з початку наступного року.

Влада Великобританії сподівається, що Оксфордська вакцина стане доступною до Різдва. Тоді літніх людей можна буде захистити від коронавірусу та подарувати їм шанс провести це свято із сім’єю.

Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.