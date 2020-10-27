Вакцина проти коронавірусу, яка розроблена компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, виробляє імунну відповідь як у літніх людей, так і у молоді. Але третя фаза випробування вакцини все ще триває.

Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на заяву представника AstraZeneca.

AstraZeneca підтвердила основні висновки про вакцину, яку назвали AZD1222, на закритому науковому зібранні.

Випробування другої фази показали, що люди старші 56 років, а деякі старші 70 років, виробляли такий самий тип антитіл, як і значно молоді добровольці.

Природна імунна система організму і, отже, його здатність боротися з будь-якими вірусами слабшає з віком, тому рівень смертності від COVID-19 підвищується саме у літніх людей.

Результати дослідження також показують, що у добровольців старшого віку було зареєстровано менше побічних ефектів, які називаються вченими реактогенністю, і що сильно обнадіює.

“Обнадіює той факт, що імуногенні реакції у людей похилого і молодих людей були однаковими, а реактогенність була нижчою у літніх людей, у яких тяжкість перебігу COVID-19 вища. Результати є додатковим джерелом доказів безпеки та імуногенності AZD1222”, – сказав представник AstraZeneca.

Варто відзначити, що в світі від коронавірусу померло понад 1,15 мільйона осіб; занепала глобальна економіка і нормальне життя людей перевернулося з ніг на голову.

Однак мало хто вірить, що перші вакцини зможуть повністю захистити. Вважається, що вони можуть знизити тяжкість перебігу захворювання: людей не доведеться госпіталізувати і знизиться смертність. Крім того, імунна відповідь може бути недовговічною.

У AstraZeneca сподіваються, що вакцина буде готова для обмеженого використання в найближчі місяці.

“Ми очікуємо виведення результатів випробувань фази 2/3 до кінця року, і, якщо вони будуть схвалені всередині країн, дози потенційної вакцини зможуть бути доступні для використання до кінця року”, – сказав представник.

Однак більшість експертів і міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок вважають, що вакцина буде доступна не раніше 2021 року.

AstraZeneca взяла на себе зобов’язання щодо масштабного виробництва: її потужності становлять 3 мільярди доз. Вакцина двухдозова.

Компанія також підписала угоди з виробниками в інших країнах, наприклад, в Індії.

Заключні випробування (фаза 3), спрямовані на виявлення суттєвої різниці в кількості смертей між вакцинованими і нещепленими, проходять в шести країнах.

Очікується, що вакцина від AstraZeneca стане однією з перших серед вакцин великих фармацевтичних компаній, які отримали схвалення регулюючих органів, Pfizer і BioNTech.

Робота над “оксфордскою” вакциною почалася в січні. Вакцина AZD1222 або ChAdOx1 nCoV-19, зроблена з ослабленою версії вірусу застуди, який викликає інфекції у шимпанзе.